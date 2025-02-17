中評鏡頭：彰化碉堡在田中央　曾是日軍機場

福興外埔機場防空碉堡砲台。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化2月17日電（記者 方敬為）彰化縣福興鄉、鹿港鎮交界處有一座碉堡遺跡，坐落在稻田中央，相當突兀，原來該處在二戰期間曾是日軍的飛行場，如今飛行場的跑道及停機坪等場地都成為農田，從農田面積及形狀，還可以約略看出當年作為飛行軍事設施的規模，立在田中央的碉堡也成為當地另類地標。



台灣日據時期，日軍曾在彰化海線建立飛行場，以因應太平洋戰爭，其中在福興鄉外埔地區有閒置機場及防空砲台，台灣光復後軍方接管，並保留防空碉堡迄今，該碉堡為鐘罩形特殊樣式鋼筋混凝土建築物，佇立在田園間。



福興外埔機場防空碉堡砲台，建設於1941年，因日本掀起太平洋戰爭而積極建設軍事設施，於鹿港郊區下番婆（今福興鄉番婆社區）一帶興建機場，供日本軍機起降，為防衛機場及軍事設施，在機場外圍建有防空碉堡砲台，以保衛安全。



當時在今福興鄉番婆村及外埔村各設立防空碉堡砲台，碉堡砲台以鋼筋混凝土鐘罩形樣式建築而成，地下二層、地上三層，高約12米，直徑約6米，其面開有大小不一的窗口，窗外框尺度較大、窗內框尺度較小之方形孔，推測為槍孔及觀察用，較大之開口方孔內施有欄杆做為通風採光用。

