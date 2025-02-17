中評關注：黃國昌掌民眾黨　一堆問題考驗大

民眾黨主席補選由黃國昌勝出。（台灣民眾黨提供） 中評社台北2月17日電（記者 鄭羿菲）黃國昌雖以9成6得票率當選台灣民眾黨主席，但有三大問題亟需面對：一是黨內“團結”的老問題。二是“司法”正磨刀霍霍伸向白委吳春城。三是白委黃珊珊2次表決都出事，遭小草攻訐，黃珊珊過去親綠的背景成為包袱，考驗黃國昌如何解決。



民眾黨主席補選15日落幕，總選舉人數19320人，投票率47.95%，投票數9263票；黃國昌得票8903票，得票率96.11%、創黨元老蔡壁如得票360票，得票率3.89%。兩人差距懸殊，黃國昌勝出。



民眾黨過去以擅長網路空戰聞名，此次投票線上線下同時進行，但投票率僅47.95%並未過半，是一則嚴重的警訊，恐怕是柯文哲涉京華城等案遭羈押禁見衝擊到民眾黨員的認同，未來應對不可不慎。



民眾黨正式由黃國昌接掌，但黨內留下的老問題“團結”仍是沉痾，這有兩大觀察點，一、曾是柯文哲核心幕僚的蔡壁如雖在選後發文喊話團結，但在選前有兩處“殺到見骨”諷刺黃國昌的激烈行為，包括在媒體群組中“誤傳”一張“2月15日是顏色的選擇”變造民眾黨徽章圖卡，及在政見發表會喊出，若時代力量前“立委”陳椒華要來民眾黨幫忙，樂觀其成。這都是在諷刺黃國昌繼時力黨主席後，借屍還魂接掌民眾黨主席，蔡壁如未來動向成為一定指標。

