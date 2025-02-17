中評觀察：美國對台灣玩文字遊戲 博弈兩岸

2018年7月16日美國總統特朗普（左）和俄羅斯總統普京在芬蘭首都赫爾辛基舉行會晤。他們日前為俄烏停戰等議題通了近90分鐘的電話。(新華社發) 中評社台北2月17日電（評論員 林淑玲）美國國務院網站日前更新美台關係現況，據知已刪除“不支持‘台獨’”文字，此舉有何意圖？刪幾個字就真的有利於台灣嗎？



特朗普上任迄今未滿一個月，國務院日前更新美台關係現況，刪除“不支持台獨”，並支持台灣國際參與。美日韓外長15日在德國慕尼黑安全會議（MSC）期間三邊會談後的聯合聲明，提到台海和平穩定的重要性，也表達支持台灣參與國際組織，前後動作對中國都有強烈針對性。



特朗普政府這項舉措，可看到美中競逐不因美國政權轉移而有影響，最近有兩個現象或讓美國產生危機感，第一是特朗普強勢的對外政策、關稅戰讓許多國家心生不滿，轉而尋求改善對華關係做為平衡。案例不勝枚舉，包括特朗普日前與俄羅斯總統普京通電話談俄烏停戰，暗示烏克蘭總統澤連斯基“可能即將下台”，讓北約盟友十分混亂。還有稱加拿大為美國第51州，強制墨西哥灣改名為美國灣、拿下格陵蘭等，都讓許多國家錯愕，不知美國怎可如此野蠻。



特朗普政府炒作中國威脅論拉緊盟友，從美日韓慕尼黑外長會議聯合聲明昭然若揭，台灣只是被利用的一個棋子。日本首相石破茂訪美後傳出最快5月訪華盼改善日中關係，美國就搶先出手。不過細看AIT昨日的聲明，美官方還是強調美國維持遵守一中政策，“一法、三公報、對台六項保證”，美國務院網站刪除“不支持‘台獨′”文字，只是故意推進戰略模糊，並未改變一中政策。

