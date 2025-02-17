李國璋：柯建銘根本不甩賴清德　誰說的算

台灣民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月17日電（記者 盧誠輝）綠營在民進黨“立法院”黨團總召柯建銘號召下發動全台大罷免行動，但賴清德至今卻不敢正面表態。對此，台灣民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋接受中評社訪問表示，這是民進黨慣用的兩面手法，他質疑就算賴真有意踩煞車，柯會甘願停止嗎？所以民進黨現在到底是賴清德或柯建銘說的算？



李國璋，新竹清華大學公共政策碩士，曾任新竹農產運銷公司總經理，2005年首次代表親民黨參選新竹市議員當選，後改披中國國民黨戰袍連任2屆新竹市議員，2022年代表台灣民眾黨又順利連任，曾任民眾黨中央委員，現為民眾黨新竹黨部主委。



李國璋指出，民進黨發動大罷免後，藍營也展開反制，而綠委吳思瑤因仇恨值太高遭藍營鎖定，吳因擔心“立委”不保日前才會向賴清德告御狀，但民進黨早知如此何必當初，未來若堅持仍要在全台發動大罷免，到時候是藍委或綠委被罷得多還很難講，很顯然現在綠營就是自作自受。



他說，賴清德現在才準備要成立“顧好‘立委’專案”，雖然被外界認為出手太慢，但亡羊補牢、為時未晚，有總比沒有好，民進黨若現在要對發大罷免踩煞車還來得及。而在站在民眾黨的角度來看，不管是罷免藍委或綠委，都只會增加社會的對立與仇恨值，所以實在不樂見這種狀況發生。



李國璋質疑，現在民進黨到底是賴清德說的算？還是柯建銘說的算？因為賴清德日前才呼籲勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤，並定調要讓民進黨與罷免行動拉開距離，但柯建銘卻仍毫不避嫌地大剌剌用自己特助戴振博來擔任新竹市雙罷免行動的領銜人，由此便可看出柯建銘根本不甩賴清德。



李國璋提到，現在台灣每隔2年就有大選和地方選舉，但民進黨顯然覺得這樣還不夠，選輸了就硬是要再推動罷免活動，讓台灣每年幾乎都在選舉，這樣只會造成社會更對立，所有建設也都會停擺，難道這是民進黨想見到的狀況嗎？