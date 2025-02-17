中評關注：韓國瑜召集協商總預算惹議

韓國瑜罕見在總預算三讀後召集協商處理後續事宜。（中評社資料照） 中評社台北2月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜18日將針對總預算案召集朝野協商後續處理事宜，由於總預算案日前已經“立院”審查三讀通過，這次的協商讓在野的藍白陣營都有雜音，畢竟似變相代表藍白刪凍政府總預算過頭或者是無理，才需要在三讀通過後再度進行協商尋求解套方案。



但韓國瑜對此次召集協商的立場卻頗為堅定，韓最大目的似乎是希望營造對賴清德仁至義盡的氛圍，盡自己所能努力促使賴在對於綠營結合民間團體發動的大罷免行動表態喊停，緩和政局動盪不安的局勢。只是現今朝野對立情緒十分高漲，已煞不了車，這場協商最終很可能僅流於走過場，破局的機會相當大。



目前這場協商“行政院”預計由祕書長龔明鑫率隊列席，說明總預算窒礙難行之處，因韓國瑜已表態，此次協商方向非修改三讀內容，而是在追加預算或解凍報告上做努力。但“行政院長”卓榮泰針對韓國瑜希望“政院”別再針對總預算案提出覆議，否則會使行政、立法兩邊更撕破臉的建議，並不買單，一再強調提出覆議是“政院”權利，都讓這場協商埋下更多負面因素。



有藍委形容韓國瑜這次召集協商，等於是把核彈頭往身上扛，言下之意就是這場預算三讀過後的協商，非常吃力不討好，可能連自家藍委也很難無條件迎合，尤其面對這陣子“賴政府”針對總預算被刪減後發動的各種政治攻擊，都被認為是在幫忙添加罷免藍委的柴火，逼得眾藍委強硬對抗都來不及，怎麼可能還要坐下來協商。

