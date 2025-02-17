中評關注：美刪“不支持台獨”要台加碼啥？

賴清德日前宣布，防務預算將調升至GDP3%，美國務院網站隨即刪除“不支持台獨”文字，時間點巧合。（中評社 資料照） 中評社台北2月17日電（記者 黃筱筠）美國國務院13日更新在官網上的美台關係現況內容，刪除美國“不支持“台獨”等文字。在賴清德日前召開“國安”高層會議宣布將以特別預算方式加碼防務預算到GDP 3%，美方隨之而來的動作令人玩味。但如果按照特朗普對台灣晶片所言，很可能是在喊價，要求台灣軍費再往上升，此舉會不會引起中國大陸不滿？後續讓兩岸關係更陷入緊張，台灣很可能已被拉上檯面，成為美國向中國叫價的籌碼。



美國國務院13日更新在官網上的美台關係現況內容，刪除美國“不支持台獨”等文字，新增期待兩岸分歧能以“不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式”解決。



賴清德上周召開“國安”高層會議強調，台灣不會成為中美談判的棋子，還說台灣是棋手，但現在顯然美國已經開始要利用小動作，挑起兩岸關係的緊張。而且這個動作是賴清德宣布要調高防務預算到GDP 3%之後才調整的文字，令人難免猜想特朗普商人性格，後續是否要台灣加碼軍費？還是以這個動作向中方叫價？



美國務院在拜登執政時，2022年刪除過“不支持台獨”、“台灣是中國的一部分”，不過不到1個月內加回“不支持台獨”。



特朗普日前才指控“台灣搶走晶片生意”，嗆聲不奪回來我們會不高興。選舉前間也提及希望台灣“國防”預算編列，要達到GDP 10%（目前約2.5%），這都是要台灣對美國付出更多。晶片方面台灣技術領先，未來如果大量移往美國，台灣在晶片技術上恐怕失去優勢。若軍費也隨美國要求再持續加碼，將排擠其他方面預算，且購買購買武器項目會是台灣需要的嗎？或是會準時交貨嗎？畢竟去年才有美國智庫調查美軍售台灣，延宕尚未交貨的金額已超過205億美元。



特朗普政府對俄烏戰爭的處理，他先與俄羅斯總統普京跳過烏克蘭通電話，烏克蘭立場上也一再退讓，經過3年俄烏戰爭，戰爭又幾乎發生在烏克蘭領土上，付出極大代價。但現在若回到俄烏戰爭原點，甚至更差，那烏克蘭近3年付出的戰爭代價，誰能負責？美方會負責戰後重建嗎？台灣看到烏克蘭例子難道不應該警惕。



現在美國國務院刪除“不支持台獨”的字眼，讓台灣官方可能一時開心，認為美方對台灣正面回應。但後續要看美國會再拿出什麼要求當成交換的代價，如果是要台積電最新技術移往美國，台灣政府要答應嗎？或是提高防務預算從GDP 3%加碼到5%，甚至直接加碼到10%，排擠台灣民生福利預算嗎？台灣不能不小心應對。

