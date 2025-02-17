中評關注：韓國瑜預見台灣將烏克蘭化？

“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北2月17日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜預計18日為總預算案召集朝野協商，外傳藍白都有雜音，認為韓不該配合綠重啟協商。但退一步來看，韓同意協商是否在以時間換取空間？畢竟國際政局變動劇烈，台灣愈來愈像步上烏克蘭後塵，從經濟到政治都只能承受國際強權的安排，壓力將回到“賴政府”身上。



賴清德日前召集“五院”進行院際協商後又再度透過民進黨中常會喊話，呼籲韓國瑜與“行政院長”卓榮泰盡速召集朝野協商，為總預算擬定解決之道，後來韓國瑜從善如流，正式發布協商通知，18日將召集朝野針對總預算案進行協商，在協商之前不會將總預算案送出“立院”。



事後包括國民黨團、台灣民眾黨團都傳出雜音，認為總預算已經完成三讀程序，已經不能再更改，錢該怎麼省著點用，是民進黨政府的問題，韓國瑜不該從綠營手上接下這個燙手山芋。



韓國瑜目前的態度顯然是想當個“和事佬”，不願朝野再度火車對撞，因為倘若謝絕民進黨政府的協商要求，總預算送進“行政院”後，“行政院”勢必會提覆議案，接著朝野又要對覆議案進行投票，彼此衝突不斷加劇，加上持續醞釀中的大罷免潮，呈現的就是朝野無止盡的惡鬥。



推敲韓國瑜的心思，或許他已經預見了，在民進黨執政下的台灣，接下來很可能步上烏克蘭的後塵成為“美國棄子”。



自美國總統特朗普上任以來，國際政局迎來大洗牌，前美國總統拜登任內，美國持續援助烏克蘭以對抗俄羅斯，特朗普則不願美國將珍貴的資源不斷往外倒，日前特朗普已尋求與俄羅斯總統普京談判結束俄烏戰爭，美俄兩大國直接對話，烏克蘭只能被動等待命運被決定。

