台積電新聞不斷　魏哲家曾吐赴美設廠辛酸史

台積電董事長暨總裁魏哲家。（中評社 資料照） 中評社台北2月17日電／美國總統特朗普日前再度點名台灣搶走晶片生意，揚言要把生意拿回來。《華爾街日報》15日援引知情人士訊息報導，英特爾可能被一分為二，由台積電接手製造業務，另由博通（Broadcom）負責設計和行銷。文中強調台積電和博通並未相互合作，且收購案仍處於非正式階段。



台積電新聞不斷，前台積電董事長劉德音退休後動向備受關注，如今他已在美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）成立“科技競爭力與產業政策中心”（Technology Competitiveness and Industrial Policy Center， TCIP），目標是強化美國在先進技術研發與製造的競爭力。



台積電12日在美國召開董事會，會後公布最新決議，不過結果並未如外界預期增加在美投資，但核准於不超過 100億美元的額度內，增資公司百分之百持股設立於維京群島子公司 TSMC Global，用以降低外匯避險成本。



面對諸多不利消息，市場及業界均憂心不已，唯恐台積電被迫吞下“拖油瓶”英特爾，不管是技術入股還是合資公司，海外設廠成本就是高，將侵蝕台積電2到3%毛利率，更怕技術外流，甚至動搖台灣經濟命脈。



台積電赴亞利桑那州廠設廠，歷經疫情、缺工等因素，建廠進度延宕，第一廠2021年動工，18個月完成興建廠房，直到2024年12月才交付首批晶圓，整整耗時4年，超出原先計劃期程甚多。



《中時新聞網》報導，台積電董事長暨總裁魏哲家1月16日現身台大EMBA以“如果沒有台積電”為題演講表示，“在亞利桑那州，我一把鼻涕、一把眼淚，受盡各種訓練。”面對外界“半導體先進製程會不會在美國政府的壓力下，轉往美國製造？”的擔憂，他說了不少2021年開始在美國建廠的故事，小到硫酸、大到蓋房子，在美國都難上加難，甚至還被官方要求“自己出錢”請專家制定“管理自己”的規則。



魏哲家說，“我在亞利桑那州要蓋一個生產線，他們沒有聽過生產線是什麼東西。我說隔壁不是有IDM（英特爾的廠）嗎？他們說那是10年前啦，現在人都跑光了，所以不會蓋。”最後遠從德州找來建築工人，而電子產品等級的硫酸，美國做不出來，“如果硬要做出來的話，台積電要用5倍價格買，所以最後從台灣運硫酸到LA的港口，再用卡車載到亞利桑那州，就算這樣子，都比在美國做便宜。”

