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綠委林楚茵：納管持大陸居住證確應充分討論
http://www.CRNTT.com   2025-02-17 11:32:03


綠委林楚茵接受媒體採訪。（中評社　鄭羿菲攝）
　　中評社台北2月17日電（記者　鄭羿菲）傳出民進黨政府將修法納管申領中國大陸居住證的台灣民眾。民進黨籍“立委”林楚茵17日表示，為因應“國安”意識加強，對擁有中國大陸居住證者加以管制，確實應該充分討論。
 


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