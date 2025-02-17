綠委林楚茵：納管持大陸居住證確應充分討論

綠委林楚茵接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月17日電（記者 鄭羿菲）傳出民進黨政府將修法納管申領中國大陸居住證的台灣民眾。民進黨籍“立委”林楚茵17日表示，為因應“國安”意識加強，對擁有中國大陸居住證者加以管制，確實應該充分討論。

