賴出來號召罷免？朱立倫：柯建銘說他內心話

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月17日電（記者 張嘉文）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘昨接受專訪時自曝，他在喊出大罷免前，有與賴清德、“行政院長”卓榮泰溝通過，更暗示接下來賴也會出來號召大罷免。對此，中國國民黨主席朱立倫今天表示，如果賴清德的本意是要透過大罷免成為多數，前面都是演的，就明白告訴大家，若不是，就請用行動來否定柯建銘的講法。



朱立倫強調，柯建銘不是今天才這樣說，他已說了很多次，民進黨從去年大選過後，立刻就籌劃今年的大罷免，柯從去年到現在都有透露，不但公開講、黨團協商講、對“立法委員”也講，就是要搞大罷免，所以柯是把賴清德的內心話多次都已講出來了。



朱立倫今天上午出席智庫“國政基金會”有關能源政策民調記者會，他在會後受訪時針對大罷免議題做出以上表示。



朱立倫說，如果賴清德的本意就是一定要成為多數，一定要透過大罷免，就明白告訴大家，否則作為領導人，應該要瞭解大家要的是和而不是鬥。



朱立倫表示，國民黨一再強調希望朝野和諧、大家能協商，民進黨為什麼每一次都要破壞朝野任何和解或協調的機會，背後的動機大家都看得很清楚了，柯建銘只不過把事實說出來，如果不是，請賴清德用行動來表達否定柯建銘的講法。

