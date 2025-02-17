政黨支持度落後綠13%　朱立倫：仍需努力

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月17日電（記者 張嘉文）針對台灣民意基金會今日公布政黨支持度民調顯示，中國國民黨在政黨認同雖有大幅上升近8%，但還是落後民進黨13%，國民黨主席朱立倫今天受訪時表示，他有看到這份民調，會做為參考，並坦承國民黨的政黨支持度仍有努力空間，會持續加強。



朱立倫也強調，政黨支持度民調應該納入民眾黨等其他政黨，如果只做民進黨與國民黨2個政黨，調查結果會有偏誤。



朱立倫今天上午出席國民黨智庫“國政基金會”有關能源政策民調記者會，在會後受訪時做出以上表示。



媒體另外詢問，國民黨多次宣示本會期“立法院”是民生會期，但黨籍“立委”翁曉玲本會期預計提案再修《選罷法》，規範就職未滿一年內“不得提議罷免連署”，並擬相關罰則，盼藉此避免使罷免機制成為政治工具。



朱立倫說，在新會期國民黨中央、國民黨智庫與“立法院”黨團已有共識，要以民生議題為主，對於個別“立委”的提案，只要未經黨團、智庫討論，都不是黨中央與黨團的意見。



至於國民黨中央是否仿效民進黨也成立律師團，幫助被罷免的國民黨“立委”？



朱立倫說，每一位個別“立委”需要不同的協助，民進黨是文宣戰高於一切，但現階段大家應該認真面對的是民生議題與預算，以及AI戰、貿易戰問題，國民黨怎麼可能花那麼多的精力去搞大罷免？