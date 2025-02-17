法院成偷拍溫床　綠委痛批官兵變強盜

綠委林淑芬。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月17日電（記者 俞敦平）司法機關本應是維護公平正義的最後防線，然而，近日連爆偷拍醜聞，受害者竟包含報案民眾與內部員工，甚至影像恐已外流。民主進步黨籍“立委”林淑芬、林月琴今日共同召開記者會，痛批司法機關姑息縱容，讓官兵都變成了強盜，讓法院、地檢署成為偷拍者的樂園，令人髮指。



民主進步黨籍“立委”林淑芬和林月琴17日上午共同召開“越安全的地方越危險？去法院卻成為受害者 司法機關姑息縱容文化助長廁所偷拍事件頻傳，官衙全淪陷？” 記者會。林淑芬和林月琴出席。



近日，新北地方法院爆發員工長期裝設針孔偷拍，連報案民眾也可能成為受害者。林淑芬、林月琴今日共同召開記者會，揭露這些駭人聽聞的案件，痛批司法機關內部縱容、包庇，導致偷拍文化猖獗不止，甚至可能淪為販賣影像的犯罪溫床。



林淑芬表示，早在2020年，士林地檢署的保全就曾用手機偷拍，事後地檢署不但沒有立即究責，反而企圖隱瞞。更離譜的是，三年後，該地檢署內部的書記官竟長期安裝針孔攝影機，偷拍高達21名受害者，次數多達82次，持續時間長達三、四年之久。這一連串的惡行，不只是個人犯罪行為，更暴露出司法機關內部的集體失職與縱容。



林淑芬指出，然而偷拍文化不僅未被遏止，反而愈演愈烈。今年初，新北地方法院也被爆出偷拍事件，一名法警在上廁所時，意外發現馬桶凹槽內藏有針孔攝影機。經查後發現，涉案的佐理員不僅在法院內部多個廁所裝設針孔，還更換地點，偷拍時間竟長達一年以上，受害者不分男女，甚至可能有未成年人。

