王鴻薇：綠委可能被罷更多　民進黨會很後悔

國民黨團書記長王鴻薇。（中評社 資料照） 中評社台北2月17日電／綠營結合民間團體發動的大罷免如火如荼進行，“山除薇害”罷免團體發起罷免國民黨“立院”黨團書記長王鴻薇，連署第一階段已送件。王鴻薇16日在網路節目表示，民進黨會很後悔發動這一場大罷免，到時候民進黨“立委”可能反而被罷掉更多。



根據《中時新聞網》報導，王鴻薇16日在網路節目《下班瀚你聊 》預言，應該會有三分之一被提議罷免的藍委過二階。被問到，罷免的結果呢？妳認為到時候民進黨“立委”反而被罷免的更多嗎？王鴻薇回應表示，“對”，民進黨會很後悔發動這一場大罷免，如果整個狀況，我們經營得很好、打得好的話。很多人都講國民黨“立委”葉元之一定會被罷免掉，覺得他是最危險的，但是葉元之選區的支持者一定會強力動員。



王鴻薇接著表示，現在設定在7、8月投票，其實還有一段時間，現在屬於冷卻期，因為提了第一階段，然後開始二階段又回來一波；這一次大罷免非常惡劣的是，讓民眾太過疲勞了。罷免是一個仇恨值動員，他們為什麼要造成社會這樣的仇恨對立。



王鴻薇甚至說，她在這個時候會穩紮穩打，告訴選民她做了些什麼，還好很多選民都已經認識她。她有信心不會被罷掉。