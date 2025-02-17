新北市長選舉藍白合？侯友宜：一起努力

新北市長侯友宜。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北2月17日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨新任黨主席黃國昌甫當選，就特別肯定中國國民黨籍新北市長侯友宜的施政，被解讀為2026藍白合新北市選舉布局。侯友宜17日表示，願意來新北市做事，他都歡迎，大家都緊緊結合一起，所有朋友都為新北市建設努力，我們大家努力好好拚。



黃國昌15日當選民眾黨主席，屢次肯定侯友宜的施政，並參與新北市基層活動，被認為是2026新北市長布局。黃國昌今日也派出服務處副主任陳語倢參與侯友宜今日行程，2人也有握手互動。



侯友宜今日赴新北市汐止區吉林街，進行捷運汐東線要徑工程新設雨水箱涵視察，與會的有國民黨籍“立委”廖先翔、國民黨籍新北市議員白珮茹、民進黨籍新北市議員周雅琳、黃國昌服務處副主任陳語倢、新北市捷運工程局官員等。



侯友宜會前受訪，記者詢問，黃國昌肯定侯友宜的施政，對於2026縣市長或民代藍白合的看法？侯友宜回應，每一個人願意為新北市來做事，他都表示歡迎，尤其他在新北市已15年了，用做事的態度跟第一線的里長、民代大家緊緊的結合在一起，讓里民的聲音、市民的聲音能夠充分反映到，努力讓整個新北市的建設能夠跟所有人的方向完全是一致的，所以服務國家的價值最主要是跟第一線所有的市民朋友大家緊密的來做一個連結，我們大家努力的好好拚。

