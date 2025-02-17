總預算明協商　柯建銘又抹紅韓國瑜

民進黨團召開記者會，總召柯建銘陳述民進黨對大罷免的主張。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月17日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜明天邀集朝野協商總預算，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天回應說，我們虛心瞭解韓國瑜院長要出什麼妙招，韓說要追加預算，韓有沒有問過中國，有沒有遵守“憲法”原則，如果遵守“憲法”原則我們樂見。但國民黨黨團總召傅崐萁與民眾黨總召黃國昌買不買帳，就另當別論，大家拭目以待看明天朝野協商直播，敬請期待！



對於大罷免，柯建銘今日再度表示賴清德會出面號召，他說，“最大咖出場一定放在壓軸。”他並透露，今天在這裡從2024年1月大選完，每個步驟都是這樣走下去，大選之後他與賴清德、卓榮泰、游錫堃、馬永成成立五人小組，一路打到現在。



柯建銘今天在黨團幹部幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜以及“立委”林月琴、郭昱晴陪同下出席記者會，背板上也寫著“大歷史、大民意、大罷免、大成功”，再度展開將近1小時的說明台灣民主過程。



他強調，大罷免已經走入尾聲，情勢會越來越明朗“好酒沉甕底”，民意先行，我們會講大白話，大勢底定，罷免大登場。今天在這裡從2024年1月大選完，每個步驟都是這樣走下去，大選之後他與賴清德、卓榮泰、游錫堃、馬永成成立五人小組，一路打到現在。

