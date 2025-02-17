侯友宜關心藍委廖先翔　反對罷免對立衝突

新北市長侯友宜視察工程，藍委廖先翔全程陪同。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北2月17日電（記者 張穎齊）民進黨發動大罷免潮，台灣民眾黨新任黨主席黃國昌積極表態反對大罷免。中國國民黨籍新北市長侯友宜17日在新北市汐止區的視察活動，也與被鎖定罷免的藍委廖先翔同台，表達關心。針對是否藍白合共抗大罷免？侯友宜也說，大家要合作來代替對抗，不該用罷免這種對立衝突，才會是台灣之福。



侯友宜今日赴新北市汐止區吉林街，進行捷運汐東線要徑工程新設雨水箱涵視察，與會的有國民黨籍“立委”廖先翔、國民黨籍新北市議員白珮茹、民進黨籍新北市議員周雅琳、黃國昌服務處副主任陳語倢、新北市捷運工程局官員等。



廖先翔也遭到民進黨及側翼發動的大罷免波及，廖先翔為汐止區當地藍委，民團宣布罷免廖先翔的第一階段已達標有望成案。廖先翔今日全程陪同侯友宜，侯友宜也屢次有與廖先翔交頭接耳、表達關心加油勉勵之意。



侯友宜會後受訪，記者問對於大罷免的態度立場，以及黃國昌頗有意藍白合共抗綠營發動的大罷免？侯友宜回應，台灣要好最主要是大家要合作來代替對抗，所以面對這個大罷免，其實不需要太多的政治的對立跟衝突，我們努力攜手，好好地去解決民眾的問題，這才是台灣之福，也是人民之福。



廖先翔表示，若罷免團體願意理性溝通政策，他都願意溝通，但若都訴諸意識形態，那他真的沒那麼多時間在這事情上，他光在“立院”、地方都兩頭燒，時間都不夠用，因此他希望罷團能用更多時間關注台灣的發展。