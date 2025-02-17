台軍教練機雙發動機同失靈墜海　同型機停飛

勇鷹高教機編號1102的第二架量產機。（照:漢翔公司提供） 中評社台北2月17日電／台灣空軍飛訓部編號1130的ATJ教練機（勇鷹高教機）15日上午自台東空軍志航基地起飛訓練，約2分鐘後雙發動機罕見不明原因失效，在台東都蘭海域墜海。事發時有不少民眾聽聞巨響，目睹戰機如紙飛機般在天空盤旋墜海。據瞭解，飛官當時並未回報遭到鳥擊或吸入異物，因此空軍將深入調查原因，目前同型機已全面停飛進行天安特檢。



失事的勇鷹高教機是台灣自製，去年才剛交付的新機，並在同年5月完成首飛，累積飛行時數僅183小時。



勇鷹高教機採雙發動機設計，但戰機兩具發動機同時故障，可能性太低，根據目前台灣戰機失事紀錄，先前疑似僅有兩次發生，因此外界懷疑可能遭鳥擊擊吸入異物，但空軍內部初步調查，飛官並沒回報發生鳥擊與發動機吸入異物等衝激現象，因此幾乎可以排除這兩種可能。



根據《中時新聞網》報導，迄今目前尚未確認黑盒子（飛行記錄器）訊號，後續如確定黑盒子訊號後，將盡速定位，並和民間打撈公司簽約打撈。



台空軍人士對兩具發動機熄火失效感到不可思議，並認為勇鷹與IDF的發動機性能雖非最理想，但兩具前後或同時熄火，機率非常小，且雙發動機就是避免同時發生問題。這次失事茲事體大，空軍一定要查清楚。