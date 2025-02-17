高雄老銀行倉庫變身共享辦公室　推文創發展

“駁二共創2號基地”建造於1964年，前身是第一銀行的高雄倉庫，外觀保留歷史感。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月17日電（記者 蔣繼平）高雄市鹽埕區有相當豐富的歷史街景，位於必信街與瀨南街路的“第一銀行高雄倉庫”，2023年整修完成後，搖身一變成為“駁二共創2號基地”，保留原始外觀結構，內部設計則挑高、明亮，成為共創辦公室嶄新登場，不少設計、新媒體公司進駐，正往設計與文創聚落發展。



高雄市政府17日上午在駁二藝術特區共創2號基地與文化內容策進院（文策院）簽署合作意向書，將合作推動南部文創產業發展，民進黨籍高雄市長陳其邁與文策院董事長蔡嘉駿現場簽署合作意向書，綠委林岱樺、綠議員湯詠瑜也出席表達支持，簽約儀式後並走一圈文策院南部營運辦公室環境。



“駁二共創2號基地”建造於1964年，前身是第一銀行的高雄倉庫，2023年開始營運，內部結構為挑高5米的場域，共有1100坪大雙層坪數，規劃18間不同坪數辦公空間，分別可容納5到30人的大小，目前共有16家設計、系統、數位、新媒體、建築師事務所等公司進駐，文策院還直接租下3間辦公室連通。



這裡環境上營造出適合文創、設計、藝術領域的工作者可以創意思考的靈感場域，有大面的落地窗可以享受暖暖的自然光，走道也十分寬廣，樓層中間有休息空間，樓層中也有茶水吧台區，二樓還有大面落地窗花園，環境相當不錯，辦公空間相當搶手，交通鄰近輕軌駁二蓬萊站。



駁二共創2號基地辦公室現已滿租，另外還提供共享工作空間服務，流動日租座位定價新台幣399元，目前優惠199元。4人會議室3小時600元，6人會議室3小時800元。月租座位原價4000元，固定月租5000元。共視攝影棚2小時3000元，共學教室3小時依坪數大小2000到4000元不等。