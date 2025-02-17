正月廿天穿日　邱臣遠推廣客家傳統文化

邱臣遠今日出席客家天穿日活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月17日電（記者 盧誠輝）正月廿是客家文化中重要的“天穿日”，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日出席“天穿日尞天穿”活動時表示，天穿日是客家族群重要的傳統節目，紀念上古女媧補天的神話，象徵天地和諧與生命延續，希望藉由這次活動，讓更多人瞭解客家傳統文化，也共同為竹市祈福，祈求風調雨順與社會安康。



邱臣遠今日到新竹市開台金山寺出席“天穿日尞天穿”活動，包括中國國民黨籍新竹市議員黃文政和段孝芳、民眾黨籍新竹市議員劉彥伶與劉崇顯、民眾黨籍新竹市議員李國璋、無黨籍新竹市議員林慈愛等人都到場出席。



邱臣遠指出，客家人每逢“天穿日”這一天會放下工作，男不耕田，女不織布，以唱歌娛樂方式度過，並用粄食祭祀女媧神，藉此感謝上天。除了象徵補天的意義，也表達感恩的心情。以現代觀點來看，“天穿目”的意義在於適度給予大自然休養恢復的時間，體現讓環境生生不息、資源永續發展的精神。



邱臣遠說，新竹市擁有13多萬的客家人口，是北部客家文化重要聚落，為了傳承隱身在都會中的客家文化，讓更多年輕族群認識自己的母語，市府團隊積極推廣客家語言、文化及產業，除了規劃客家主題圖書館、客家會館、建置客庄環境步道及自行道外，更持續辦理不同類型的藝文活動，期待透過公私協力，讓客語自然地應用於日常生活中。