台積電變美積電？譚偉恩：技術保留是關鍵

中興大學國際政治研究所教授譚偉恩。（中評社 資料照） 中評社台中2月18日電（記者 方敬為）針對台積電在美國關稅戰的角色，中興大學國際政治研究所教授譚偉恩接受中評社訪問表示，特朗普意圖以高關稅手段促使半導體等製造業回流美國，但台灣未必無談判的空間，只要能夠在擴大對美投資以及關鍵技術保留之間取得平衡，台灣仍能夠保有產業優勢。



譚偉恩，政治大學國際事務學院外交學研究所博士，研究專長包括國際貿易法、比較政治經濟學、國際合作暨全球治理等。



台積電12日破天荒在美國舉行董事會，尤其在美國總統特朗普喊出要對台半導體課徵重稅之際，引發關注。



譚偉恩表示，特朗普對台灣半導體關稅的政策內涵可從兩個角度來解讀，其一為針對特定地區採取關稅保護主義措施；其二則是依據產品對美國國內經濟的實際衝擊而定。他認為，後者較為貼近現實情況，因為台灣的半導體並非僅因地緣關係被挑中，而是由於其在全球晶片供應鏈中所扮演的舉足輕重角色，直接關係到美國現代製造業的空缺與貿易逆差的問題。



譚偉恩指出，特朗普的關稅政策並非單純對台灣發難，而是意圖以高關稅手段促使全球先進製程和關鍵零組件回流美國，以彌補美國長期以來製造業外移所導致的產能萎縮。



他提到，經常有人將特朗普的保護主義與1930年代美國採取高關稅政策類比，但其實有所不同，當年是生產力強勁但國內消費乏力，然而今日美國面臨的局面正好相反，國內消費力強盛，卻因生產基地大量外移，導致本土製造能力嚴重不足。



根據2023年的統計數據，全球半導體市場總值約達6000億美元，而台灣作為全球最大晶圓代工中心，市占率超過60%。譚偉恩表示，這些數據顯示出台灣在半導體產業中所具有的無可替代性，也讓美國政府在制定關稅政策時不得不考量雙方利益平衡的問題。

