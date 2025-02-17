苗栗縣長鍾東錦：大罷免像原子彈不能亂用

苗栗縣長鍾東錦。（中評社 資料照） 中評社苗栗2月17日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘透露大罷免是由賴清德開會定案的，引發在野震撼。無黨籍苗栗縣長鍾東錦17日在通霄鎮下鄉座談會中，形容大罷免就像是原子彈，不能亂用。他認為，公民團體去發動這個是不太應該，但是大家心知肚明，其實在後面搞鬼是不對的，他至今堅持大罷免就是瘟疫，希望大家通力合作一起來建設苗栗，而不是因為黨派的恩怨去做惡罷。



《中時新聞網》報導，鍾東錦17日在通霄鎮綜合活動中心主持通霄鎮及苑裡鎮的下鄉座談會，致詞時直指大罷免議題，他肯定罷免是人民的權利，但這是不應該常常用、亂用的權利，就像很多國家有原子彈，但是不會用，從原子彈發明以來，到現在用過兩次，一次在長崎、一次在廣島，俄羅斯跟烏克蘭打成這樣，俄羅斯也不敢用原子彈，因為會互相毀滅。



鍾東錦形容原子彈就跟台灣的罷免很像，罷免是不應該常常用的，鍾東錦說，他希望苗栗縣不管朝野，不管是哪一黨，哪一派，大家是通力合作，一起來要建設苗栗，而不是因為個人恩怨、黨派恩怨去做惡罷。他希望地方上第一線最基層各位里長、代表、社區理事長，如果有聽到有提大罷免的聲音，應該幫忙宣導一下，政治真的不要這樣玩。



鍾東錦接著全力相挺苗栗縣2名現任“立委”陳超明及邱鎮軍，稱讚他們的表現得可圈可點，罷免人士怎連署？當然是他的權利，但是他認為這是不應該開始的。大家看到陳超明委員團隊的努力認真，也看到邱鎮軍委員在山縣也是真的做事情，只要縣府有需要，2名委員就義不容辭。“立委”陳超明則表示，有人要罷免他，至今仍讓他想不懂原因，希望鄉親能在反罷免上多多支持他。