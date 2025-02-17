蔣萬安設麟洋路　邀奧運金牌李洋王齊麟揭牌

麟洋配為中山國中前、松山區復興北路361巷命名為“麟洋路”進行揭牌儀式。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月17日電（記者 張穎齊）台灣羽球男雙李洋、王齊麟“麟洋配”榮獲2024巴黎奧運金牌，台北市府將兩人母校中山國中前的復興北路361巷，設立別名為“麟洋路”。中國國民黨籍台北市長蔣萬安17日邀請兩人出席揭牌儀式，蔣萬安也宣布將成立國際羽球館、力推羽球栽培新秀。



台北市政府17日在台北市中山國中前、松山區復興北路361巷，舉行取別名為“麟洋路”揭牌儀式活動，與會有蔣萬安、李洋、王齊麟、國民黨籍台北市議員秦慧珠、民政局長陳永德、教育局長湯志民、體育局長王泓翔、青年局長殷瑋、副秘書長游適銘、中山國中校長吳明峰、家長會長林玟郁、前會長林青龍等。



李洋、王齊麟一進校內，受到大批師生歡迎，來賓也爭相與他們合影，蔣萬安也與2名選手熱絡互動，一同進行揮拍、揭牌儀式。



蔣萬安表示，在東京奧運或是巴黎奧運，李洋、王齊麟連續2屆奧運拿到金牌，創下奧運史上紀錄，同時也是跨屆奧運12連勝的世界紀錄，今天正式揭幕麟洋路別名的增設，這不僅不影響民衆日常生活，也不需要更換任何的證件。2021年當時中山國中也將羽球館，定名爲麟洋館，搭配361巷麟洋路。關於國際羽球館也訂在北投士林科技園區的西基地，規劃地上3層，地下2層，預計總共可以容納6500名的觀衆席，同時規劃預計也有10個訓練場地以及5個的正式競賽場地，都是符合國際標準，未來舉辦國際一流賽事。今年度的預算也相較去年在體育方面增加了新台幣5.7億元，也規劃盤點好9處的特色運動館，調高選手的獎勵金等。



蔣萬安還說，他也非常歡迎邀請李洋擔任羽球理事長、市府顧問。眾人大合影，場面熱鬧非凡，宛如麟洋配的粉絲見面會。