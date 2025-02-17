台馬2號海纜全斷　台官方：最快3月底修復

台“數發部”。（中評社 資料照） 中評社台北2月17日電／台馬2號海纜再度傳出故障，中華電信說明，台馬2號海纜於16日中午12時49分，因芯線發生異常故障，當下台馬通訊自動切換至微波傳輸，對馬祖用戶的語音電路、網際網路及各項通信服務均不受影響，最快3月底完成修復。



“數位發展部”今天指出，16日再次接獲中華電信通報，原已排修的台馬2號海纜再次發生芯線斷裂障礙，並因故障斷點增加，進一步發展為全斷狀態。



中華電信17日發布新聞稿說明，台馬2號海纜於16日中午12時49分，因芯線發生異常故障，當下台馬通訊自動切換至微波傳輸，對馬祖用戶的語音電路、網際網路及各項通信服務均不受影響。



中華電表示，依標準程序動員員工量測，於當天通報海巡單位調查是否有可疑船隻於障礙點從事作業；中華電信已積極協調國際海纜維修船來台進行台馬2號、3號海纜檢修，在海象條件允許下，台馬3號海纜及台馬2號海纜，最快可分別於2月底及3月底完成修復，提供馬祖更穩定的通信服務品質。



中華電信強調，對台馬通訊除提供雙海纜通信外，台馬之間的微波頻寬已擴充到可全面滿足台馬間所有通訊頻寬需求，目前微波可提供12.6Gbps，高於馬祖流量高峰約9.5Gbps，另已積極建設台馬4號海纜，預計2026年中完工，更能增加台馬離島網路韌性與服務品質。