台官方：去年經常性薪資中位數37274元

2024年工業及服務業全體受僱員工經常性薪資分布。（照片：台“主計總處”網站） 中評社台北2月17日電／台“主計總處”今天發布2024年12月暨全年工業及服務業薪資統計，揭露去年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均數為新台幣4萬6450元，年增2.77%；經常性薪資中位數為3萬7274元，年增3.29%。



薪資統計一向是民眾相當關注的數據，不過平均薪資容易受到極端值拉抬，通常會高於中位數。



將員工依薪水由低至高排序，位處中間者薪資即為薪資中位數。舉例而言，若調查5名民眾，將薪資由低至高排列後，中間第3名民眾薪水即為薪資中位數；相較於平均數，中位數更能反映多數民眾“薪聲”。



根據“主計總處”調查，12月全體受僱員工（含台籍、外國籍的全時員工及部分工時員工）經常性薪資（含本薪及固定津貼）平均4萬6948元，月增0.53%、增3%；加計非經常性薪資（含獎金及加班費等）1萬4033元，總薪資平均6萬981元，月增9.87%、年增6.29%。



“主計總處”表示，2024年全體受僱員工經常性薪資平均4萬6450元、年增2.77%，總薪資平均6萬984元、年增4.39%；剔除物價因素後，實質經常性薪資4萬3085元、年增0.58%，實質總薪資5萬6566元、年增2.16%。另外，2024年經常性薪資中位數3萬7274元、年增3.29%，實質經常性薪資中位數3萬4574元、年增1.09%。



“主計總處”指出，各行業中，去年金融及保險業經常性薪資年增5.44%最多，主因營運狀況較佳，按月獎金發放增加；運輸及倉儲業、批發及零售業也分別年增3.56%、3.44%。總薪資部分，同樣是金融及保險業年增9.27%最多，因績效獎金及員工酬勞（紅利）發放較多，運輸及倉儲業、批發及零售業分別年增5.4%、5.16%；製造業也增4.93%，其中電子零組件製造業增加7.88%。



“主計總處”表示，觀察近5年全體受僱員工經常性薪資中位數對平均數比值，由2020、2021年的0.802，緩降至2022年的0.795，2023年、2024年則分別微升至0.798及0.802。