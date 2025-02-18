陳學聖：雞蛋全放美國　籃子一翻台灣全倒

前藍委陳學聖接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月18日電（記者 張嘉文）美國國務院13日更新在官網上的美台關係現況內容，刪除美國“不支持‘台獨′”等文字。中國國民黨籍前“立委”陳學聖對此向中評社表示，特朗普顯然是想激化美中之間的對抗，用台灣問題作為觸動美中神經的筆尖，讓美中之間關係緊張後，就有談判籌碼了。



陳學聖強調，等到特朗普拿到他要的東西後，和中國得到一個妥協點，不支持“台獨”的文字可能又會重新登上國務院網站，民進黨政府不要因為特朗普一個動作就樂在其中，最後很可能樂極生悲，要付出很大代價。



陳學聖，台灣大學政治學系學士、淡江大學中國大陸研究所碩士在職專班，歷任記者、2屆台北市議員、電視節目主持人、4屆“立委”、國民黨中常委、桃園縣文化局長、國民黨桃園市黨部主委等。現為國民黨智庫“國政基金會”教文體育組召集人。



美國國務院13日更新在官網上的美台關係現況內容，刪除美國“不支持‘台獨′”等文字，新增期待兩岸分歧能以“不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式”解決。



陳學聖對此接受中評社訪問時表示，過去的拜登政府也曾經一度拿下“不支持‘台獨′”的文字，但後來沒有多久又放回去了，所以到底特朗普政府會不會和之前拜登政府會有同樣的情況，還需要觀察。

