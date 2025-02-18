美刪不支持台獨　嚴震生：不要被美國騙了

嚴震生接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月18日電（記者 黃筱筠）美國國務院13日更新官方網站，刪除“不支持‘台灣獨立′”的字句，引發外界關注。國務院發言人表示，這是一次“例行性更新”，美國依然遵守一中政策。台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生接受中評社訪問表示，不要被美國騙了，也不要隨美國起舞，重點是要看美國實際作為，文字上的更動，對中國而言已經麻木，美國如果認為這樣，可以當成對中籌碼，那是低估中國。



他指出，特朗普上台後，還有人認為是否能恢復台灣與巴拿馬“邦交”，但恢復“邦交”就是實際作為，可能性不大，這個比較難。但如果美國這樣做，是中美針對台灣議題全面開戰。如果這樣發展，中國會更強硬，要搶先在美國改更多之前，中方要出手制止，對台灣更不利。



嚴震生，美國德州大學歷史系、政治系雙碩士，普渡大學政治系博士。曾任政大國關中心中國社會經濟研究所代所長、美歐研究所所長，現為國關中心兼任研究員。



美國國務院官網定期更新美國與各國家和地區的關係狀況；國務院13日再度更新美台雙邊關係“事實清單”（fact sheet），內容指出，美國反對兩岸任何一方片面改變現狀，並指出，美國期待兩岸分歧能以和平方式解決，不受到脅迫，且兩岸人民都能接受的方式，取代原來的內容。



嚴震生認為，不要被美國騙，也不要隨美國起舞，要看美國實際作為，至於“兩岸人民解決”的話語過去也講過，中國大陸對於美國類似作法已經麻木，美國知道中國大陸在乎台灣，所以在文字上更動。但美國如果認為這樣可以當成對中籌碼，那是低估中國。

