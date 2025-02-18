黃奎博：中國外科手術式鎖定美鐵鏽帶加關稅

政治大學外交系教授黃奎博。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月18日電（記者 鄭羿菲）中美貿易戰漸酣，如何看待未來的中美關係？政治大學外交系教授黃奎博接受中評社訪問表示，特朗普2.0中美關係雖在關稅戰上漸熱，但美國總統特朗普個人似乎並未將科技、軍事作為主要競爭考量，未來的中美關係會是領導人之間維繫一定的關係，但政府與政府之間很明顯的針鋒相對，彼此既競爭又合作。



黃奎博說，從2018年至今，中美都很清楚無法真的置對方於死地，現在是彼此在找相對有利的談判點。特朗普是無差別關稅打擊，中國則鎖定美國鐵鏽帶商品，以外科手術式的精準打擊加關稅，與禁止25種稀有金屬出口，貿易戰會否惡化，其實雙方都還有台階下，中國會否繼續落實在特朗普第一任簽署的中美第一階段貿易協議，會是觀察點。



特朗普日前宣布2月4日起對加拿大、墨西哥課徵25%關稅，加、墨旋即對美協商並達成協議，特朗普隨後宣布暫緩實施致少30天。特朗普也宣布將對中國加徵10%關稅，但中國以一連串反制手段回應，包括對美煤炭、液化天然氣徵收15%關稅等，以反壟斷法徹查Google，限制鎢、碲、鉍、鉬、銦等25種稀有金屬出口，中美貿易戰狼煙再起。



黃奎博為美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任“外交部”研究設計委員會主委、陸委會諮詢委員、政治大學國際事務學院副院長、中國國民黨副秘書長（督導大陸部、國際部），現為政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、政大外交系教授。



黃奎博接受中評社訪問表示，中國應對美國的方式與加拿大、墨西哥的方式不同，很重要的原因是若中國妥協，等於變相承認在非法移民、毒品芬太尼上的管制存有疏漏，或許是有這層顧慮因此中國不願與美國談。從應對加、墨來看，美國總統特朗普是要面子也要裡子的人，而在面子上中國恐怕不願滿足特朗普的需求，因此中美貿易衝突看起來就會更明顯。



黃奎博說，中美關稅的問題看起來是彼此互相報復，特朗普針對廣泛無差別式的商品課徵關稅，但中國則以外科手術式的精準打擊回應，如禁止25種稀有金屬出口、農業機械與大排量汽車課徵10%關稅，這是鎖定美國偏向支持共和黨的鐵鏽帶下手。

