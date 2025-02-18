張亞中：否認九二共識 台灣上不了談判桌

孫文學校總校長、前台灣大學政治教授張亞中。（中評社 資料照） 中評社台北2月18日電（記者 楊騰凱）孫文學校總校長、前台灣大學政治系教授張亞中向中評社表示，民進黨政府上台後，連結台灣與大陸的“九二共識”隨之消失，兩岸沒有政治基礎就沒有政治互動，台灣命運全押在美國，照這樣下去，台灣最後會和烏克蘭一樣上不了談判桌，只能等著發生戰爭或被交易。



張亞中呼籲，台灣必須在被美國出賣以前深化九二共識，如此一來才能擺脫“被戰爭”或“被交易”的命運，讓台灣自己解決自己的問題。



張亞中為德國漢堡大學哲學暨社會學院哲學博士、政治大學政治學博士，曾擔任民主行動聯盟總召集人、2005年任務型“國民大會代表”、台灣大學政治系教授。張亞中2021年曾參選國民黨主席，得票率為32.6%，僅低於當選的朱立倫，朱當時得票率為45.78%。



美國總統特朗普直接尋求與俄羅斯總統普京協商俄烏戰爭停戰，烏克蘭未能參與談判，烏克蘭的前例是否值得台灣借鏡？



張亞中表示，就從結構上來看，如果我們畫一個三角形，最上面的點是美國，左邊是中國大陸，右邊是台灣，美中之間的連結線就是“美中三公報”，美台的連結線是“台灣關係法”，而台灣與大陸的連結線則是“九二共識”。但是九二共識並不是法律文件，而是雙方口頭上的共識，所以台灣與大陸的連結線是一條虛線，不過依然能讓兩岸有所連繫。



張亞中指出，然而在蔡英文2016年上任後，台灣與大陸之間這條連結線已經消失了，台灣只剩下與美國之間的連結。所以說，兩岸之間如果沒有政治基礎，就沒有政治互動，那台灣的命運將全部押在美國手上。

