中評鏡頭：高雄愛河地標　迎蛇年重現風采

高雄愛河畔代表性地標“鰲耀龍翔”，近期夜間點亮並伴隨噴煙及音樂效果重現風采。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月18日電（記者 蔣繼平）今年是蛇年，坐落於高雄愛河畔的地標“鰲耀龍翔”，是2001年的台灣燈會主燈，經過高雄市政府修復，近期每晚呈現各種燈光變化以及旋轉噴煙效果，並搭配古典音樂，讓民眾再度一睹當年蛇年主燈的美麗風采，吸引民眾前往欣賞。



高雄愛河畔“鰲躍龍翔”是2001年以神話動物“鰲魚”造型打造的主燈，位於河東路與民生二路的交叉路口，主燈和基座高度共25公尺，站在遠處不必走近，或在愛河對岸，都可清楚看到這座主燈，一旁碼頭可購票搭乘船體驗遊愛河。



“鰲躍龍翔”的造型一直以來都吸引討論，因為外表“龍頭魚身”，很多人看了都說很不像蛇。根據介紹，其設計取自女媧補天的大鰲用四肢頂住天作靈感，且“鰲”與“熬”音同，象徵高雄繼續奮發向前，成為海洋首都的意謂。



另外，“鰲躍龍翔”主體是以不鏽鋼片製成，內裝約五萬盞燈搭配350個迴路來讓燈光每秒皆能變化，能用20萬瓦電力來3分鐘轉一圈。



高雄市“觀光局”指出，為重現24年前蛇年主燈鰲燈的美麗風采，即日起至3月2日，每晚18時至21時整點推出燈光展演，可漫步愛河，或搭乘貢多拉、愛之船，欣賞愛河經典夜景、重溫美好記憶。