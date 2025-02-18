邱垂正：台人申領陸居住證變多　將修法納管

陸委會主委邱垂正受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月18日電（記者 鄭羿菲）民進黨政府將修法納管申領中國大陸居住證的台灣民眾，陸委會主委邱垂正18日受訪時表示，由於台灣民眾在大陸申領居住證、身分證、定居證有越來越多的相關案例，為了提醒民眾權益，正在盤點相關修法工作。



至於是否列為“立法院”新會期的優先法案？邱垂正說，我們會努力。



目前，兩岸人民關係條例僅針對申辦大陸身分證或領有大陸護照的台灣民眾，註銷台灣身分及戶籍相關規定，但對申領大陸居住證的台灣民眾並無規定，民進黨政府有意修法納管。2018年民進黨政府曾提出修正草案，規定申領居住證後須向台灣政府申報，若被查到未申報將處罰，且從事機敏工作人員，也不得申領居住證。當時未能在“行政院會”通過。



陸委會主委邱垂正18日接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，會後接受媒體訪問。



邱垂正表示，2018年曾對於台灣民眾赴陸申請居住證欲修法加以規範，後來沒有送出“行政院”。由於現在民眾在大陸申領居住證、身分證、定居證有越來越多的相關案例，為了提醒民眾權益，現在正在盤點相關兩岸條例修法工作，特別也思考是否要提醒民眾赴陸申請各種證件的風險。



邱垂正說，過去對於民眾申領居住證的相關罰則，現在會再重新檢視，並邀請學者專家，也與社會各界溝通，相關修法工作待一定成果後，會向社會各界說明。