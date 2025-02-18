黃珊珊向柯文哲抱怨國昌收不回來　對話曝光

民眾黨主席黃國昌與同黨委員黃珊珊。（中評社 資料照） 中評社台北2月18日電／台灣民眾黨15日舉行第二屆黨主席補選投票，由民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌當選。但週刊18日報導，黃國昌應前主席柯文哲邀請入黨後，聲量輾壓黨內一班老臣，並帶來不少小額捐款，但黨內對黃的領導風格多有埋怨，在與國民黨和黃國昌在“立院”推《藐視“國會”罪》時，同黨“立委”黃珊珊曾和柯文哲討論如何善後，手機中的對話流出，黃珊珊向柯抱怨“國昌收不回來”。



根據《鏡週刊》報導指出，在柯文哲手機被還原的對話中可以看到，黃國昌和國民黨在“立院”強推《藐視“國會”罪》等法案時，多位“立委”爆發肢體衝突。黃珊珊曾用LINE告訴柯文哲，“我也不知道該怎麼解釋，因為之前說得太硬，我也覺得很難收場，我之前有和榆修（民眾黨秘書長周榆修）討論放慢腳步，不要延會，慢慢審查，有人受傷反而可以趁機協商，但國昌收不回來，國民黨也繼續衝，拉不住”。



黃珊珊的LINE更繼續說，“這場列車衹有一直開下去，但欲速則不達，‘違憲’可能是必然的結果，我也很難說什麼。希望之後的法案，像財劃法，我會去找民進黨討論，委員會一定要實質審查，不要只是硬過”。柯文哲當下則回覆，“不能修法條，就要開說明會，如何善後？”