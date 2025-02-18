美刪不支持“台獨”　黃敬平：駁兩岸互不隸屬

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 資料照） 中評社台北2月18日電／美國國務院13日更新官網中有關美台關係現況的介紹，刪除“不支持“台灣獨立”的句子，外界關注新任特朗普政府是否改變對台政策？但中國國民黨籍桃園市議員黃敬平認為，該官網更新的文字中提到，台海問題應該用“兩岸人民都能接受的共同方式解決”，等於間接駁斥了“兩岸互不隸屬”。



根據《中時新聞網》報導，黃敬平17日在《大新聞大爆卦》節目指出，民進黨最獨派的聲音，是完完全全把對岸拒於門外。極獨認為：中國憑什麼決定台灣？“他們又不住在、不生活在台灣這個地方”！可是從美國這一段文字，再加上政策論述。美國國務院算不算把過去很多人、尤其是民進黨獨派最喜歡講的“兩岸互不隸屬”間接駁斥了？因為美國把對岸拉進來談，“兩岸人民都能接受的共同方式解決”的話，還算互不隸屬？



黃敬平質疑，兩岸互不隸屬的話，美方怎麼會叫台灣跟大陸好好地談？還“兩邊都可以接受”？請問賴清德、民進黨，怎麼去跟美國國務院或美方叫板？不爽美國加這一段字嗎？！



黃敬平說道，台灣決定就好了！為什麼要兩岸人民都能夠接受？他看到這個差異，民進黨也很選擇性地不看這一段、這一句話。當美國國務院作了這個最新決定，有沒有想過美國總統特朗普後面是不是留一手？特朗普是否為北京的發言權，留了一個空間？由美國國務院來決定？美國的一舉一動，的確會影響台灣政壇和經濟情勢波動。