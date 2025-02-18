徐巧芯夫遭爆出入賭場　劉彥澧：合法撲克賽

劉彥澧出席市政會議，全程低頭，眉頭深鎖。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月18日電（記者 方敬為）親綠名嘴溫朗東17日晚間爆料藍委徐巧芯丈夫、台中市府研考會主委劉彥澧於上班日現身德州撲克牌場。劉彥澧今早出席台中市政會議，發出書面聲明回應，強調參加的是合法正式的競技錦標賽，事先需繳報名費，且是請假參加。劉彥澧婉拒媒體採訪，在會議間全程低頭，眉頭深鎖。



擔任罷免國民黨“立委”徐巧芯領銜人的聯電創辦人曹興誠，爆出桃色醜聞，徐巧芯建議曹興誠在辯論會之前，先把最近爆發的私德爭議交代清楚。名嘴溫朗東則在17日晚間發文指出，徐巧芯要曹興誠董事長交代私德爭議，否則不參加辯論，但“怎麼不關心一下自己老公？”並指“堂堂盧市府研考會主委劉彥澧，上班日去打牌，有沒有請假？”



劉彥澧18日出席台中市政會議，向媒體發出書面聲明回應表示，他參加的是“CTP Club華人德州撲克競技台灣百萬大賽”，該比賽為合法正式的競技錦標賽，有國際積分排名，比賽人數上千並有數百位國際選手參賽，比賽形式是參賽者繳報名費，優勝名次則由大會頒發獎牌及獎金。



劉彥澧強調，選手的籌碼是計分牌的分數，而非金錢，不是法律上指的賭博，照片中比賽的地點也是在合法的場館“台北華人德州撲克競技協會”。參賽時段有依規辦理請假。此外，德州撲克是國際體育總會認證的運動“競技”，跟電競、圍棋、象棋一樣，不希望因為個人的因素導致撲克競技被污名化。



劉彥澧說，若他的身分參與這類競技，是否導致撲克競技陷入政治化討論，致使大眾對合法撲克競技產生誤解，未來會檢討改進。