賴沒贈傷者慰問金因預算遭凍　陳鳳馨批虛偽

賴清德15日赴台中探視新光三越百貨氣爆案受傷民眾。（照片：府方提供） 中評社台北2月18日電／台中市新光三越百貨氣爆案釀4死、39輕重傷，賴清德15日探視傷者，不過“總統府”發言人郭雅慧表示，因“國務機要費”遭“立法院”全數刪除與凍結，傷者慰問金僅能改由“衛福部”經費支應，慰問金因而大幅縮水。資深媒體人陳鳳馨17日在政論節目則起底高雄城中城大火時，時任“副總統”的賴清德捐出1個月薪水，痛批賴是“帶頭說謊的虛偽者”。



根據《中時新聞網》報導，陳鳳馨17日在政論節目《少康戰情室》中指出，從近日2件事讓她深感賴清德在做戲，首先是台東志航基地一架勇鷹高教機15日上午因雙發動機失效在台東外海失事，賴清德喊話“立院”能百分百支持“國防”外交預算，並希望能對目前被刪凍的“國防”預算提出補救。陳鳳馨強調，根本沒有動到這筆預算，且飛行總時間僅183小時就摔機，賴不僅沒有好好檢討建機的過程，還帶頭造謠預算問題。



另外，陳鳳馨提到，高雄城中城大火時，蔡英文、賴清德是以捐出一個月薪資方式資助傷者及家屬而不是用慰問金，不解為何這次新光三越氣爆，府方卻扯慰問金因預算被刪而大幅縮水。陳強調，預算被凍結只要報告後就可通過，若要用栽贓預算方式處理，就證明賴清德是帶頭說謊的虛偽者。



郭雅慧日前提到，由於“國務機要費”已遭“立法院”全數刪除與凍結，以往家屬收到由“總統”餽贈的慰問金，理應包含“國務機要費”與部會兩筆齊贈，如今致贈僅能改由“衛福部”經費支應，傷者慰問金大幅縮水。



郭雅慧指出，過往“總統”赴醫院探視傷者，會餽贈在加護病房者2萬元上下，普通病房者6000元上下的慰問金。現今整筆“國務機要費”都無法動用下，僅由“衛福部”經費支應，額度縮水遠不若過往一半。