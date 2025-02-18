林思銘預言總預算協商必破裂　綠鋪陳大罷免

中國國民黨籍“立法委員”林思銘接受中評社訪問。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月18日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午召集藍綠白黨團針對總預算案進行朝野協商，中國國民黨籍“立法委員”林思銘今日出席國民黨新竹縣黨部新春團拜活動，他在會前接受中評社訪問表示，他已經可以預期，今天下午的朝野協商勢必會破裂，民進黨只是想利用總預算的朝野協商來當成過場，作為未來鋪陳大罷免的工具。



賴清德10日召集五院院長會商，並呼籲韓國瑜與“行政院長”卓榮泰盡速召集朝野協商，針對總預算擬定解決之道。韓國瑜也在14日發出開會通知，召集朝野黨團在今日下午進行總預算案朝野協商。



林思銘指出，總預算朝野協商算是韓國瑜對賴清德釋出善意，但他已經可以預期，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘一定又是長篇大論、滔滔不絕、廢話一堆，所以今天的協商勢必會破裂。民進黨只是想利用總預算的朝野協商來當成過場，作為未來鋪陳大罷免的工具。



林思銘認為，民進黨根本就沒有想要讓總預算朝野協商能夠成立，也一定會持續的提出覆議。他相信全民應該都看得很清楚，民進黨現在的所作所為，真的是一個很無能的政府，正事不做就只會當家鬧事，讓整個台灣社會變得盲從與混亂，這就是民進黨的真面目。