朱立倫晤華府智庫　籲賴清德要和不要鬥

國民黨主席朱立倫會晤華府智庫德國馬歇爾基金會(GMF)“台美政策計劃”(TUPP)訪團一行。基金會係由該會印太計劃主任葛來儀帶隊。（照片：國民黨提供） 中評社台北2月18日電／中國國民黨主席朱立倫17日下午於中央黨部先後會晤華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）“台美政策計劃”（TUPP）訪團及蘭德公司中國研究中心主任白明（Jude Blanchette）訪團一行指出，作為最大在野黨主席，他十分樂見與執政黨一同攜手合作，共同為台灣的未來打拚。他也再度呼籲賴清德，台灣“要和不要鬥”。面對國際社會的多變情勢，台灣的團結一致至關重要。



在對外關係方面，朱立倫強調，國民黨將持續遵循“親美、友日、和陸”政策，務實穩健地推動台美合作、關係深化；並堅持“國防”與“對話”並進的2D戰略，不做麻煩製造者，並為區域和平穩定做出貢獻。



德國馬歇爾基金會（GMF）“台美政策計劃”（TUPP）訪團由該會印太計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）帶隊共13位；蘭德公司中國研究中心主任白明（Jude Blanchette）則協同CSIS國際安全計劃主任Seth Jones、CSIS戰爭、非常規威脅及恐怖主義計劃主任Daniel Byman及蘭德公司中國研究中心代理副主任Gerard DiPippo等帶隊。



朱立倫強調，能源議題對台灣同時也是重中之重，能源供應的穩定不僅與高科技產業、AI產業的發展息息相關，更牽動著台灣的“國家安全”。他提到，根據最新民調，有超過七成的民意支持修法核電延役，這不僅是民意，更是全球推動“非碳家園”的趨勢。國民黨將持續與主流民意站在一起，並呼籲民進黨正視台灣能源供應穩定的困境，對於錯誤的能源政策也應即懸崖勒馬。