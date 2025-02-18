台再加碼對美軍購　藍委：被予取予求？

國民黨團書記長王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月18日電（記者 楊騰凱）針對賴清德宣布要將“國防”預算提升至GDP的3%，中國國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇今日受訪表示，美國總統特朗普要的根本不止這些，他曾提出台灣“國防”預算要達到GPD的10%，這根本是不可能的任務，“賴政府”要這樣被予取予求，完全買單嗎？



此外，路透社2月17日引述知情人士稱，台灣正計劃向美國購買價值數十億美元的武器，以求爭取美國總統特朗普領導的新政府支持，估計採購金額在70億至100億美元之間。



面對美國總統特朗普對多國提高關稅，賴清德日前召開“國安會議”，並宣布將“國防”預算提升至GDP的3%。台灣2025年“國防”預算為4760億元，佔GDP約2.45%，若要達到3%，估計要再增加1000億元。



王鴻薇表示，台灣確實面臨一個非常困難的困境，現在賴清德已經說他願意把我們的“國防”支出提高到GDP的3%，但是事實上特朗普所要求的根本不止如此，特朗普曾經講過，他認為台灣“國防”預算應該提高到GDP的10%。可是這對台灣而言，根本就是一個不可能的任務，所以我們是不是要一味地被予取予求，完全買單？這是現在“賴政府”一個重要的課題。



王鴻薇指出，另外我們更擔心的是，現在美國看起來並不單純希望台積電到美國擴大投資而已，美國甚至要強逼台積電與英特爾聯姻。如此一來，我們自然會擔心台積電的高階半導體生產技術將因此送給美國。就算是讓台積電與英特爾共組“美積電”，這家美積電最後也可能消失不見，通通送給英特爾，這才是台灣應該好好應對的問題。不過大家可以看到，“賴政府”唯一有興趣做的事情就是大罷免。



王鴻薇表示，如今台灣面臨嚴峻的外在挑戰，“賴政府”又不斷對內進行抗爭，這並不是解決問題的好方法。