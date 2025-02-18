盧秀燕讚無名英雄　表揚搶救氣爆義勇民眾

盧秀燕表揚在氣爆案中見義勇為的民眾。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月18日電（記者 方敬為）台中市新光三越百貨氣爆案釀4死、38輕重傷，國民黨籍市長盧秀燕今天表揚案發當下投入救災的11位義勇民眾，頒發獎金及獎狀，感謝民眾見義勇為，協助救災、救難，並宣布市府成立扶助窗口，包括對死傷民眾的慰問及罹難家屬的心理諮商等，4位罹難者當中有兩位是澳門籍遊客，衛生局會媒合醫療院所提供家屬心理關懷服務，盡全力善後。



盧秀燕18日主持市政會議前特別表揚0213台中新光三越氣爆案義勇民眾，共11人，包括第一時間投入現場對傷者心肺復甦術的護理師情侶、送澳門籍2歲女童就醫的計程車司機等，分別頒發新台幣5000元至1萬元獎金及表揚狀，感謝民眾的付出。



盧秀燕一一向民眾鞠躬致謝，誇讚大家是無名英雄，在這場的不幸事件當中，發揮人性的光輝面，見義勇為、拔刀相助，他要特別代表台中市政府及286萬市民致上最誠摯感謝。



盧秀燕並宣布，台中市政府已針對新光三越氣爆案啟動3個專案，包括稽查全市39家百貨、量販店，也協助被害人心理輔導諮商，以及對新光三越求償法律服務，歡迎有需求的民眾善加利用。



盧秀燕特別提及，本次氣爆案有4人罹難，對罹難者家屬的慰問、關懷及心理諮商非常重要，請衛生局予以協助。衛生局長曾梓展表示，本次罹難者4人當中有2位是澳門籍遊客，以媒合醫療院所予以關懷並提供適當協助。