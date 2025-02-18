台高中校長遴選規定要放寬？全教總批開後門

全教總召開破壞“高中校長遴選制度 全教總批教育部量身訂做未依法行政”記者會，出席者全教總理事長侯俊良（右）和全教總高級中等學校委員會副主委許莉甄。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月18日電（記者 俞敦平）全教總於18日召開記者會，批評國教署擬修改高中校長遴選制度，允許部分大學附中校長免筆試進入面談，質疑此舉是為特定人士“量身打造”。全教總理事長侯俊良強調，遴選應遵循公平機制，“教育部”須依法行政。全教總高級中等學校委員會副主委許莉甄則痛批此舉是“開後門”，甚至讓“教育部長”捲入爭議，“根本是在挖坑給部長跳！”並呼籲回歸正常程序，確保公平性。



全教總今日召開破壞“高中校長遴選制度 全教總批“教育部”量身訂做未依法行政”記者會，全教總理事長侯俊良和全教總高級中等學校委員會副主委許莉甄出席。



侯俊良表示，根據《高級中等教育法》第14條，公立高中校長的遴選應由各主管機關獨立辦理，目前的制度將校長遴選分為國立學校、“直轄市”及縣市立學校、大學附屬高中三個體系，各體系之間沒有現職校長直接轉任的機會。如果附中校長希望轉任國立高中校長，應與所有報考者一樣，經過筆試與面談等完整程序，而非透過特殊規則“繞道超車”。



侯俊良批評，國教署以“借重辦學經驗”、“促進人才交流”為由，擬放寬部分大學附屬高中校長的遴選資格，讓其免筆試直接進入面談。他質疑，這是否是為特定人士量身打造，甚至是因為擔心這些校長在筆試環節無法競爭，因此特意“開後門”保障他們的名額。他強調，公平公正的遴選制度應該以學校的需求為核心，而非為現職校長的職涯安排讓步。

