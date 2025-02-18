柯建銘：賴兩週後開國際記者會大罷免大成功

柯建銘在網路專訪節目再度預告，賴清德兩週會會召開記者會針對大罷免大登場。（擷取自《政治狠狠問》節目） 中評社台北2月18日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘昨晚接受網路節目專訪，預告大登場時程是兩星期後的周一，賴清德將於“總統府”召開國際記者會，其後大罷免就會“大成功”。



府方昨天下午以不具名方式明說賴清德針對大罷免沒有討論過“出場”。



“中選會”資料顯示，至17日已收到55案罷免案送件數，其中52案為“立委”罷免案，1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案。52案為“立委”罷免案：泛藍36席（加上無黨籍親藍陳超明）、綠營15席。總計51席“立委”罷免案送件，其中1案重復為綠委吳沛憶。泛藍41席區域“立委”已快被全壘打。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天說，賴清德會用憲政方式解決，賴也說明罷免是人民權利無法阻擋。至於被罷免的綠委，黨中央會出面協助保護綠委。



到底賴清德與柯建銘是否唱雙簧？柯建銘一再主張與賴清德、“行政院長”卓榮泰有溝通管道，在府方不具名說明，賴清德的立場自始至終都是尊重公民團體自主行動，瞭解柯建銘第一線攻防的焦慮與辛苦，但從未放棄透過憲政程序解決相關紛爭，也從未討論過“出場”。

