國民黨副主席夏立言領軍　率團赴美交流

國民黨訪美團成員，左起，國民黨駐美處主任沈正浩、駐美代表秦日新、副主席夏立言、中山大學教授楊念祖、藍委陳永康、國際部主任黃介正。（照:國民黨提供） 中評社台北2月18日電／美國總統特朗普第二次入主白宮不到一個月，中國國民黨朱立倫主席隨即派副主席夏立言領軍高層級的訪美團與特朗普政府、國會、和智庫針對台美雙方共同關心的重大議題進行深度交流，廣泛討論雙方的優先事項，以期共同維護台海和平穩定。



此次國民黨訪美團包括、“立法委員”陳永康、中山大學教授楊念祖、國民黨國際事務部主任黃介正。國民黨駐美處代表秦日新及主任沈正浩則在華府陪同代表團。



沈正浩指出，夏立言、陳永康、楊念祖均曾任“國防部”副部長，陳永康且為“立法院”“外交國防委員會”跨黨派敬重的“立法委員”，足見國民黨朱主席對“國防”安全、對美關係的高度重視。



沈正浩表示，國民黨代表團此行亦將參加由美國智庫舉辦的印太安全兵棋推演，為台海和平穩定把脈。訪團結束行程後，國際事務部黃主任將續留華府，與駐美代表秦日新與美方展開層面更深廣的對話。



沈正浩說明，國民黨代表團將直接與特朗普政府核心人士進行基於互信、共榮之順暢且有效的溝通，亦將確保美國新政府正確並深入地理解國民黨的外交、“國防”、兩岸政策優先事項。