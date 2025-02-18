朱立倫赴新竹縣新春團拜　地方大咖團結抗罷

國民黨新竹縣黨部今日舉行新春團拜。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月18日電（記者 盧誠輝）中國國民黨新竹縣黨部今日舉行新春團拜，國民黨主席朱立倫也親自到場向新竹縣鄉親拜年，新竹縣藍營政界大咖齊聚，現場聚集超過逾百位新竹縣鄉親，大家話題全都聚焦在民進黨推動的全台大罷免議題，多位藍營地方大咖齊喊團結抗罷，一定要讓民進黨選輸就翻臉的陰謀徹底失敗。



國民黨新竹縣黨部今日舉行新春團拜，包括朱立倫、國民黨籍新竹縣長楊文科、副縣長陳見賢、新竹縣議會議長張鎮榮、國民黨籍“立法委員”許宇甄、林思銘和徐欣瑩、國民黨副秘書長江俊霆、前新竹縣長邱鏡淳和多位國民黨籍新竹縣議員都到場出席。



朱立倫指出，過年都應該說好話，也希望大家都能夠和氣生財、團結一致。大家都知道所謂家和萬事興，但很奇怪的是，民進黨現在當家鬧事，從春節過後第一天就在搞大罷免，就要讓台灣亂，大家應該都會覺得怎麼會有這樣的執政黨？最近大家終於才發現，原來民進黨從2024大選後就開始規劃大罷免了，民進黨不服輸，於是拿出兩把刀，一把是司法的刀要砍國民黨的人，另外一把刀就是搞大罷免，這些都是民進黨早就規劃好的陰謀。



楊文科也說，“立委”監督“行政院”是天經地義的事情，所有預算的刪減都是有根據的，但現在大家看到的卻是民進黨鋪天蓋地的造謠，身為執政黨只是被在野黨監督就到處呼天搶地，好像真的連一點錢都沒有，實在是很奇怪的事情。他呼籲所有新竹縣鄉親一定要支持林思銘和徐欣瑩，兩位“立委”為新竹縣爭取到許多的預算，大家一定要守住新竹縣這兩席“立委”，希望大家都能重視這件事情，否則萬一新竹縣成為民進黨大罷免的破口，對未來的影響將會非常巨大。



林思銘表示，他希望新竹縣的鄉親要團結一致，來抵抗民進黨所發起的惡罷行動，千萬不要被民進黨的謠言牽著鼻子走，要相信自己用選票一票票投出來的“立委”，才是真正關心地方的人。徐欣瑩指出，“立法院”只是刪除“行政院”過度浮濫編列的預算，有些預算被凍結則是希望“行政院”能做得更好，她希望大家要做國民黨最堅強的後盾，一定要讓民進黨的大惡罷徹底失敗。