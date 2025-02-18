黃偉哲北上宣傳蘭花展　男團唱跳助陣

“2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展”台北場宣傳記者會，與會人員大合影。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月18日電（記者 張穎齊）民進黨籍台南市長黃偉哲繼去年8月北上推廣台南火鶴花後，18日再度北上推廣台南蘭花，並邀請到台灣男子音樂團體AcQUA源少年助陣，吸引大批年輕女性前來，場面熱鬧。台灣蘭花占全球市場3分之1，期盼繼續台灣蘭花銷往全世界。



“農業部”、台南市政府、“經濟部”國際貿易署訂3月8日至23日在台南蘭花生物科技園區舉行“2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展”。



台北場宣傳記者會18日上午在台北車站1樓大廳舉行，與會者包括民進黨籍台南市長黃偉哲、“農業部”農糧署副署長姚志旺、台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮、台灣花店協會副理事長章譯中、台灣花卉輸出業同業公會理事長吳淵章等上百人出席。



主辦單位請到年輕男團唱跳表演，吸引大批年輕迷妹前來，場面熱絡，黃偉哲趕高鐵到場，不忘與民眾親切互動。



黃偉哲表示，花是人人都喜歡的植物，每個花都有不同意思，台灣的康乃馨、玫瑰、蘭花都深受許多國家都喜歡，尤其是蘭花，台灣的蝴蝶蘭占全世界蘭花3分之1，台南蘭花就占台灣蘭花2分之1，因此台南的蘭花在世界上有一席之地，期盼藉由蘭花與國際產業交流，受到國際、各地矚目，他會繼續努力。



“2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展”將於3月8日至23日在台南蘭花生物科技園區舉行，而睽違21年的亞太蘭花會議（APOC）將再度回歸，此屆展覽以“NEXT 20”為策展主題，象徵台灣蘭花產業邁向未來20年的嶄新里程碑，集結蘭花魅力、創新科技、沉浸體驗、跨界創意與產業商機，展會規劃4大場域、5大展館，並準備20項主題。



隨後進行來賓大合照，大批女粉、民眾卻是往男團方向衝，變成粉絲見面會。