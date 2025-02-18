楊文科舉文天祥名言　批大罷免不符公平正義

楊文科今日引經據典嘲諷民進黨發動的大罷免。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月18日電（記者 盧誠輝）中國國民黨新竹縣黨部今日舉行新春團拜，國民黨籍新竹縣長楊文科致詞時舉南宋抗元名臣文天祥的名言來諷刺綠營所發動的大罷免行動表示，做人一定要寬厚助人，做事情一定要公平正當，所以當民進黨所發動的大罷免一點也不公平正義的時候，大家一定要站出來抵抗。



國民黨新竹縣黨部今日舉行新春團拜，包括楊文科、國民黨主席朱立倫、新竹副縣長陳見賢、新竹縣議會議長張鎮榮、國民黨籍“立法委員”許宇甄、林思銘和徐欣瑩、國民黨副秘書長江俊霆、前新竹縣長邱鏡淳和多位國民黨籍新竹縣議員都到場出席。



楊文科致詞時引經據典指出，他記得以前美國前總統老羅斯福曾說一句名言，“輕聲講話，但要拿根大棒子”（Speak softly and carry a big stick），這就是台灣現在的情況。尤其是賴清德日前召集五院院長協商，面對“立法院長”韓國瑜呼籲賴出面停止民進黨所發動的大罷免行動，沒想到賴竟回說“菩薩畏因，眾生畏果”。



楊文科嘲諷，賴清德講這句話講得好像自己很偉大一樣，但其實就像老羅斯福口中那個講話輕聲細語、手中卻拿著棒子的人，所以大家一定要看清這個事實，也要相信最後一定會邪不勝正。



楊文科感嘆，文天祥曾說過，“孔曰成仁，孟曰取義，惟其義盡，所以仁至。讀聖賢書，所學何事？而今而後、庶幾無愧！”這句話就是告訴大家，做人一定要寬厚助人，做事情一定要公平正當，所以當民進黨所發動的大罷免一點也不公平正義的時候，大家一定要站出來抵抗。