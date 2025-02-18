柯珊對話外流　黃國昌批綠對柯文哲政治偵查

民眾黨主席、黨團總召黃國昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月18日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨“立委”黃國昌上周當選黨主席，成為前主席柯文哲接班人。但遭媒體爆料，在野黨在“立院”推“藐視國會罪”引發“違憲”爭議時，民眾黨“立委”黃珊珊曾經向柯文哲抱怨“國昌收不回來”，直指有“昌珊心結”。民眾黨主席、黨團總召黃國昌下午受訪說，週刊報導訊息詳細內容，這個事情驗證，賴清德對前主席柯文哲不是司法案件，是在進行政治偵查，而且是政治攻擊，跟政治迫害。



黃國昌強調，民進黨、檢、媒一體，發揮到這種淋漓盡致，令人嘆為觀止。大家要關心，民主法治怎麼會被民進黨踐踏到如此不堪。至於報導裡面講的，想要見縫插針，搞了一年至今有何效果？奉勸民進黨把心思放在好好施政回應人民需求。



週刊爆料內容提及黃珊珊要跟民進黨溝通“國會”改革法案？黃國昌則說，要跟民進黨溝通什麼？他們就是背棄自己曾經的承諾、自打臉。再說一次，哪一個民主國家，與民進黨主張一樣，行政官員在“國會”說謊不用負責，民進黨過去的承諾是什麼？自己打臉自己。



當初推動藐視“國會”罪？現在想法有改變嗎？黃國昌強調，完全沒有任何改變，先進民主法治國家裡，再請教一次哪一個國家，官員在“國會”裡面說謊，不用負法律責任？哪個國家可以容忍行政官員說謊不負責。把台灣民主憲政往後推了這麼多，民進黨政府到今天還有臉說三道四，對不對得起自己？過去推動“國會”改革對人民許諾，民進黨自己不會臉紅？不會丟臉嗎？



中國國民黨“立委”陳雪生建議新會期交通委員會總召禮讓給民眾黨“立委”林國成，但是被綠營嘲諷是國民黨總召傅崐萁送給民眾黨大禮。



黃國昌不滿地說，有什麼訊息，綠營不會酸，什麼都酸，有什麼好回應。至於陳雪生的好意跟推薦，民眾黨感謝他的好意，最後決定到底如何，國民黨有自己的民主機制。台灣民眾黨也有自己的民主機制，黨團透過民主機制做成決議，三長會針對下會期推法案會再擇期會面討論。



國民黨籍“立法院長”韓國瑜下午召集朝野黨團針對總預算協商。黃國昌會前說，已經公開講了兩次，下午協商請問是要針對什麼協商？在“國會”已經三讀的總預算，不可能走回頭路。“行政院”有新台幣2兆9千億元還無法施政，還說窒礙難行。那民眾黨的回應直接，卓榮泰無能至極，早點請辭下台。



關於柯文哲父親柯承發過世後事處理，黃國昌說，這個不幸的事情，全黨上下大家心情難過。所有後事安排，尊重家屬，提供強力後盾。至於黃國昌因為自己父喪不到百日，習俗上是否適合？黃的原則是尊重柯媽媽，柯文哲家人的想法。