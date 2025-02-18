總預算朝野協商　柯建銘不滿傅崐萁缺席

韓國瑜召集總預算朝野協商。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月18日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午針對今年度總預算後續處理相關事宜召集朝野協商。國民黨團總召傅崐萁人不在台灣，缺席協商，改由書記長王鴻薇領軍。民進黨團總召柯建銘、台灣民眾黨團總召黃國昌均出席。



柯建銘表示，今天很遺憾傅崐萁不見了，但沒關係；陳玉珍、張智倫不知道什麼身份出席協商？程序問題只有三長可以發言。王鴻薇當場回應，他們都是副書記長。韓國瑜也說，傅崐萁因為“出國”請假。



今年度總預算案在歲出部分編列3兆1325億元，較去年度增加2806億元，是史上新高。在野聯手刪減2075億，約佔6.64%，最後通過的金額約為2.9兆元，仍是史上新高。



賴清德10日召集五院院長入府進行院際協商，會後韓國瑜向媒體說明，會議上各院關切總預算審查情形，並盼預算審查不要影響正常政務，他本於職權召集朝野黨團進行協商。



韓國瑜今日召集朝野協商，出席成員包括國民黨團書記長王鴻薇以及副書記長陳玉珍、張智倫；民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜。台灣民眾黨主席兼黨團總召黃國昌、副總召張啓楷。



國民黨團總召傅崐萁、首席副書記長羅智強“出國”，缺席今日協商。



韓國瑜表示，總預算上會期已經經過院會多次表決完成三讀通過，今天協商主題是總預算後續相關處理事宜，上周賴清德召集五院會商，各院也都對於預算表達了意見，民進黨團發函請“立法院”召集朝野協商化解各方面的歧見與紛爭，我們應這個要求召開協商。

