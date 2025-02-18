總預算朝野協商幕後　卓榮泰找王金平促成的

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北2月18日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜18日下午召集總預算朝野協商，據瞭解，國民黨“立法院”黨團認為，總預算已經通過，沒什麼好協商，原本興趣缺缺缺。為避免朝野爭議擴大，“行政院長”卓榮泰日前親自拜訪前“立法院長”王金平，拜託王協調國民黨團出席，國民黨在不傷和氣下買單，才順利促成下午的協商會議。



政府今年度總預算遭大幅刪減，僵局待解，賴清德10日召集五院進行院際協商後，卓榮泰13日午間也與韓國瑜會面商討，最終達成共識，在總預算案送至“行政院”以前，先由韓國瑜舉行朝野協商尋求解方。韓國瑜將於今天下午2時召集朝野協商，“行政院”也預計由秘書長龔明鑫出席說明“政院”立場與窒礙難行之處。



根據《中時新聞網》報導指出，韓國瑜在總預算案三讀後，仍希望總預算再做最後一次的朝野協商，但兩黨目前完全缺乏互信基礎，對於協商仍毫無共識，因此並不樂觀。



報導指出，原本國民黨團並不想出席，但知情人士表示，“行政院長”卓榮泰日前拜訪前“立法院長”王金平，希望王能夠出面協調國民黨團，經王金平出面後，國民黨團面子勢必要給，才答應出席今日協商。



“政院”人士說，“立法院”審議2025年度政府總預算案而產生的問題以及對各機關造成的影響，朝野各界都非常關心。



“政院”人士指出，希望有更多的人可以一起參與以及提供意見，也期待今天的協商有好的結果。



根據“主計總處”盤整，總預算案窒礙難行之處包含刪減總數未宣讀、刪減總數史上最高、部分刪減提案超出預算數、特定機關業務費被針對、“原民會”部分凍結提案“違憲”等12項。