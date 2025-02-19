哪吒2寫記錄　陳春霖：大陸會越跑越快

中華翰維文化推廣協會理事長陳春霖。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月19日電（記者 蔣繼平）中國大陸動畫電影《哪吒2》是首部票房超過人民幣120億元的國產電影，引發話題。從事兩岸文化交流近20年的中華翰維文化推廣協會理事長陳春霖接受中評社訪問表示，從專業角度、藝術表現、傳播方法、產業發展等角度來看是里程碑，代表長期科技累積出來的成果、人才也蓄勢待發，形成討論熱度高的“現象級作品”，這幾年大陸的發展很多人用“厚積薄發”來形容，相信動畫、文化傳播這一塊未來會越跑越快。



陳春霖認為，將來中國大陸在動畫、文化傳播這一塊，會越跑越快，人才越來越多，一個引爆點後會引來一大片，帶出一個效應，形成一個現象。他同樣作為文化藝術工作者，也要祝賀這項了不起的成就，因為文化創作的蹲點過程當中的焦慮、痛苦、輾轉難眠，在此領域的人都能感同身受。



中國大陸國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱哪吒2）上映以來，票房持續飆高。根據製片方在微博公布的票房數據，截至18日，該電影累計票房突破121億元人民幣。該記錄已超越《獅子王》，成為全球影史票房第十名。



陳春霖，台灣師範大學美術研究所碩士，曾任沈春池文教基金會秘書長，長期從事兩岸文化交流事業，退休後創辦中華翰維文化推廣協會並擔任理事長。



過去曾在動畫產業服務過的陳春霖表示，以專業角度來說，第一，哪吒2從分鏡來看，取景角度、視角、主客觀鏡頭表現都非常好，節奏也很好，早期大陸動畫節奏感沒有抓對，譬如一個動作1秒半可完成，放到2秒動作就會遲鈍，不過現在節奏感已抓得非常好。由於沒有在台灣上映，他從網路上的部分短片內容來看是這樣。

