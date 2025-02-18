劉大年：兩岸關係與中美對抗是台灣最大風險

中華經濟研究院主任劉大年。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月18日電（記者 鄭羿菲）面對美國總統特朗普的經貿政策，中華經濟研究院主任劉大年18日盤點對台灣的衝擊指出，台灣自2018年以來，對美貿易逆差大幅增長了386%，來到660億美元，未來10%至20%的“全球基礎關稅”及“互惠關稅”，會是台灣最關心的。另外，美國總統特朗普不支持補貼政策，而美國藉由《晶片與科學法》承諾提供台積電非常多的補助，未來可能減少或根本不給予補助。



劉大年說道，台灣能做什麼？大概不失改善貿易失衡、增加軍購、增加在美投資。但台灣能否勇敢地向美國提出更多符合台灣利益的需求？而對台灣企業而言，兩岸關係與中美對抗影響會是面臨的最大風險。



劉大年建議，以牙還牙的關稅戰不會是台灣的選項，台灣應對美國的方式，大概不失改善貿易失衡、增加軍購、增加在美投資三項措施。他強調，台灣需要展現差異性才能將衝擊降到最低。需要向特朗普政府說明，對美貿易逆順差有9成來自資通訊產品，這都是美國產業的需要。



台灣工商協進會18日下午舉辦第354場工商講座，邀請中華經濟研究院主任劉大年，台灣區電機電子工業同業公會理事長、英業達董事李詩欽，分別以“從台灣看特朗普的經貿政策”、“產業因應策略”為題演講。由工商協進會顧問梁國新，工商協進會顧問、高雄中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁，亞太堅韌研究基金會董事長林夏如進行專家與談。



劉大年表示，特朗普對於經貿上的策略，是“對內減稅、對外加稅”，這也是特朗普經貿政策上的胡蘿蔔與棍子。特朗普篤信貿易是零和遊戲，只要不在美國本土生產，只要是買進口商品，對其他國家或地區都是加分。特朗普在第一任期將公司稅從35%降到21%，而特朗普在競選期間喊話要將公司稅再降到15%。雖還未有相關政策，但他認為特朗普未來一定會這麼做，特朗普的目的是要讓製造業回流美國。

