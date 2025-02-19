俄烏停戰談判沙特登場　邱世卿：重美俄利益

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月19日電（記者 方敬為）美國與俄羅斯高層官員18日在沙烏地阿拉伯展開俄烏戰爭停火會談，烏克蘭未參與。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，第一輪談判烏克蘭被排除在外，揭示俄烏戰爭的停火將著重在美國與俄羅斯的利益，烏克蘭沒有話語權，雖然歐洲方面仍持續表態支持烏克蘭，但仍以美國馬首是瞻，“烏克蘭在戰場上得不到的，在談判桌上也得不到”。



根據《美聯社》報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）分別率領代表團18日在沙烏地阿拉伯首都利雅德迪里耶宮（Diriyah Palace）展開會談。



美國代表團成員還包括美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、中東特使魏科夫（Steve Witkoff）；俄羅斯代表團成員則還包括克里姆林宮外交事務顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）。會談開場時，沙烏地阿拉伯外交部長費瑟親王（PrinceFaisal bin Farhan）、國家安全顧問阿爾班（Musaed al Alban）一併出席，不過預期兩人於談判期間會先行離席。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



美國與俄羅斯官員18日在沙特舉行會談，雙方將就結束俄烏戰爭、改善美俄關係等議題進行對話，將成為俄羅斯進軍烏克蘭近3年以來，美俄最重要的一次談話。烏克蘭總統澤倫斯基表示，除非滿足幾個條件，否則美國不可在缺乏烏克蘭參與的狀況下，就貿然啟動結束俄烏戰爭的談判。



針對美國主導俄烏停火談判，首先與俄國展開會談，邱世卿表示，符合特朗普的行事作風，特朗普比較喜歡單邊談判，大於多邊談判，可以預測美國應該會先與俄羅斯達成一定的共識，接下來才會與烏克蘭談，以確定整個情況與條件都在特朗普可以控制的範圍之內，最後才會推動俄羅斯與烏克蘭直接上談判桌。



邱世卿認為，從談判次序來看，這次談判選在第三方沙特舉行，而烏克蘭卻未獲邀參與，這意味著整個解決方案將圍繞美俄雙邊利益展開，美國在談判桌上的首要目標是確保“美國對俄羅斯”達成能夠降低軍事與財政投入的協議，然後再以此作為基礎，推動俄羅斯與烏克蘭直接對話。